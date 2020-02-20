بسام راضى: الرئيس يصطحب نظيره البيلاروسى بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية

كتب محمد الجالى

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصطحب صباح اليوم الخميس، الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو فى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل مدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح والحى الحكومى ومجلسى النواب والوزراء.