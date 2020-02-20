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بريطانيا تعتزم إرسال طائرة لإجلاء بريطانيين من طوكيو الجمعة

الخميس، 20 فبراير 2020 05:01 ص
بريطانيا تعتزم إرسال طائرة لإجلاء بريطانيين من طوكيو الجمعة السفينة السياحية دايموند برنسيس
رويترز

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قال وزير خارجية بريطانيا ، دومينيك راب ، اليوم الخميس ، إن الحكومة رتبت رحلة جوية للمواطنين البريطانيين الذين على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس لمغادرة طوكيو يوم الجمعة.وأضاف راب في بيان "سنواصل دعم المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في البقاء في اليابان".

من جهة أخرى، قال وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين إن الحكومة ستبدأ مساء اليوم الخميس ، في إجلاء مواطنيها من على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس كورونا وتخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما باليابان.

وأضاف شامبين للصحفيين في أوتاوا "الطائرة التي استأجرتها الحكومة موجودة حاليا في طوكيو. سنبدأ عملية الفحص لما قبل الطيران والإنزال مساء اليوم بالتوقيت المحلي".

وقال إن الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا لن يتم السماح لهم بالمغادرة كما سيخضع الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس للعلاج في اليابان. ويوجد 251 كنديا على متن السفينة دايموند برنسيس وتأكدت إصابة 47 منهم بالفيروس.

وبالنسبة لمن سيتم إجلاؤهم فبمجرد وصولهم إلى كندا سوف ينقلون إلى قاعدة تدريب على الطيران في أونتاريو لوضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وتخضع السفينة دايموند برنسيس لحجر صحي منذ أوائل هذا الشهر. ويوجد على متنها أكثر من 3000 شخص من الركاب والطاقم.

وأجلت كندا بالفعل نحو 400 شخص من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا.

 

 

 


فيروس كورونا

كورونا

بريطانيا

فرنسا

ووهان

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