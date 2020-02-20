سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالأسماء ..تعرف علي حركة تنقلات وتكليفات مديرى الشئون القانونية بالبترول

الخميس، 20 فبراير 2020 04:06 م
بالأسماء ..تعرف علي حركة تنقلات وتكليفات مديرى الشئون القانونية بالبترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات وتنقلات وتكليفات لمديري الشئون القانونية وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، وكانت حركة التنقلات كالتالي..

 

IMG-20200220-WA0009

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد وجه رسالة للعاملين فى قطاع البترول فى ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020، هنأهم فيها على نجاح المؤتمر، مشيداً بجهودهم خلال السنوات الأربع الماضية والتى مثلت القوة الدافعة لتحقيق النجاحات على مدار هذه الفترة

وطالب "الملا"، العاملين بالاستمرار فى الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من  النجاحات والخروج بنتائج جديدة ملموسة للاقتصاد القومى، موضحا أن قطاع البترول يساهم حاليا بنحو 27% من الدخل القومى لمصر، وأننا كقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادى مطالبون بالمزيد، وأن نكون نموذج يحتذى به لكافة قطاعات الدولة فى التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حالياً لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد فضلاً عن مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، موضحاً أن الوزارة تنفذ حالياً برنامج عمل يركز علي تحسين انتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية لافتا الي التركيز علي تطبيق افضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الانتاج للبرميل بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة، مشيراً إلي أهمية احداث انطلاقة بمجال إنتاج الزيت الخام علي غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعى من نجاحات .

وجاء ذلك خلال ترأس الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/ 2020 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى الامريكية ومدير عام الشركة بمصر ونواب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والإنتاج والسلامة وحماية البيئة.

وأكد طارق الملا أن منطقة الصحراء الغربية التي تعد في صدارة مناطق انتاج الزيت الخام ستشهد نشاطاً بترولياً موسعاً من خلال برنامج العمل الجاري لزيادة حفر الآبار الانتاجية وأعمال تنمية الحقول وأنشطة الاستكشاف لمكامن جديدة للزيت الخام والغاز باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف أعمال المسح السيزمي للوقوف علي الفرص والاحتمالات الواعدة الأمر الذي سيدعم فرص زيادة الاحتياطيات والانتاج من هذه المنطقة الحيوية، كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى الأنشطة البترولية بمناطق الإنتاج والاستكشاف والالتزام بسلوكيات عمل آمنة بما يضمن توافر السلامة في بيئة العمل .

 

 

 

 

 

 


المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

حركة تنقلات وترقيات البترول

الشئون القانونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رجال الأعمال يرحبون بتأكيد "البرلمان" على عدم إقرار أى تشريع يحبس المستثمرين.. إلغاء العقوبة المقيدة للحرية بالجرائم الاقتصادية يشجع الاقتصاد القومى.. ويجذب المزيد من الاستثمارات.. ودليل على تحسن مناخ الإنتاج

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:54 م

تامر أبو بكر: إلغاء عقوبات حبس المستثمرين تجذب المزيد من الاستثمارات خاصة للتعدين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:57 ص

ارتفاع سعر برميل النفط العُمانى 70 سنتا ليسجل 56.51 دولار

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:43 م

ارتفاع سعر سلة "أوبك" اليومى ليسجل 56.73 دولار للبرميل

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:45 م

وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركتى رشيد والبرلس 2020/2021

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:13 ص

تعرف على أسعار الوقود الجديدة بالسعودية.. بنزين 95 بـ 2.11 ريال

الأحد، 16 فبراير 2020 09:10 م

رئيس جابكو : 543 مليون دولار موازنة تقديرية لإنتاج 77 ألف برميل يوميا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة