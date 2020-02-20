انفجار عبوة داخل سيارة بيك أب فى منطقة المرجة بدمشق

كتب كامل كامل

انفجارعبوة داخل سيارة بيك أب في منطقة المرجة بدمشق، حسبما جاء في بيان مقتضب لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وكان سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد أكد أن دعم بعض الدول للإرهاب فى سورية يعتبر أكبر خطأ بحق الإنسانية، لافتا إلى أن هدف الحصار الاقتصادى الجائر الذى فرضته تلك الدول على الشعب السورى كسر عزيمته التى لا تلين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وخلال اجتماع مع ممثلى المنظمات الدينية والجمعيات الوطنية والاجتماعية فى مدينة نيجنفارتوفسك بسيبيريا اليوم قال حداد إن :"أكبر خطأ ارتكب بحق سورية والعالم الإنسانى بأكمله تمثل بدعم المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى والتى تحمل إيديولوجيا تكفيرية متطرفة غريبة عن المجتمع السوري".

وأضاف حداد إنه مع فشل تلك المجموعات بتنفيذ الأجندات المعدة لها من دول الهيمنة بتدمير الدولة السورية تدخلت تلك الدول بشكل مباشر وخاصة القوات الأمريكية والتركية لتسيطر على منابع النفط وتنهب ثروات الشعب السوري.

وفى معرض إجاباته عن أسئلة المشاركين بالاجتماع قال السفير حداد إن دول الهيمنة فرضت حصارا اقتصاديا جائرا على الشعب السورى ومارست إرهابا اقتصاديا عليه مستخدمة العقوبات غير القانونية بهدف كسر عزيمته التى لا تلين.

ولفت السفير حداد إلى أن سورية شكلت عبر التاريخ أنموذجا فريدا فى الشرق الأوسط والعالم للتعايش بين مختلف المكونات الدينية والعرقية والاجتماعية من خلال تبنى نموذج وطنى جامع يتساوى فيه جميع أفراد المجتمع فى الحقوق والواجبات أمام القانون.