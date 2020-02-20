سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

للكشف المبكر عن أورام الثدي..

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)

الخميس، 20 فبراير 2020 12:47 م
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور) انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إشارة البدء لفعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي بالمحافظة، وذلك صباح اليوم من وحدة طب أسرة بجزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء سعيد عبد المعطي مستشار محافظ الشرقية للمشروعات التنموية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود،  أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي لعدد 2156502  سيدة بمدن وقري محافظة الشرقية، بواقع عدد 430 الف 879 بالفئة العمرية من 18 : 25 عام ، و 567 الف 185 بالفئة العمرية من 25 : 35 عام ، ومليون و 158 الف 338  أكثر من 35 عام ما بين التثقيف والتوعية و الطبي ، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء ، تمريض ، مدخلي بيانات ، ورائدات ريفيات" ، حيث يبلغ عدد الفرق 386 فرقة طبية ، في عدد 354  نقطة ، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص ، وتوافر المستلزمات الطبية بها ، وشدد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص ، وسرية النتائج ، وحسن التعامل وحسن الاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية .

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثالثة لمبادرة صحة المرأة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى  التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.، مؤكدا أن مديرية الشئون الصحية قامت بتجهيز جميع الوحدات الصحية لتوقيع الكشف الطبي على الفتيات والسيدات،مضيفا أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات الصحية لتنظيم مسيرات دعائية اليوم تجوب الشوارع والميادين العامة حاملين أعلام جمهورية مصر العربية ولافتات الدعاية لتعريف وتوعية السيدات بأهمية المشاركة في مبادرة صحة المرأة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض.

IMG-20200220-WA0016
 
 
IMG-20200220-WA0015
 
 
IMG-20200220-WA0003
 
 
IMG-20200220-WA0013
 
 
IMG-20200220-WA0018
 
 
IMG-20200220-WA0011

 


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة