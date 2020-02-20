انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمحافظة الشرقية (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

اطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إشارة البدء لفعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي بالمحافظة، وذلك صباح اليوم من وحدة طب أسرة بجزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء سعيد عبد المعطي مستشار محافظ الشرقية للمشروعات التنموية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي لعدد 2156502 سيدة بمدن وقري محافظة الشرقية، بواقع عدد 430 الف 879 بالفئة العمرية من 18 : 25 عام ، و 567 الف 185 بالفئة العمرية من 25 : 35 عام ، ومليون و 158 الف 338 أكثر من 35 عام ما بين التثقيف والتوعية و الطبي ، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء ، تمريض ، مدخلي بيانات ، ورائدات ريفيات" ، حيث يبلغ عدد الفرق 386 فرقة طبية ، في عدد 354 نقطة ، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص ، وتوافر المستلزمات الطبية بها ، وشدد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص ، وسرية النتائج ، وحسن التعامل وحسن الاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية .

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثالثة لمبادرة صحة المرأة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.، مؤكدا أن مديرية الشئون الصحية قامت بتجهيز جميع الوحدات الصحية لتوقيع الكشف الطبي على الفتيات والسيدات،مضيفا أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات الصحية لتنظيم مسيرات دعائية اليوم تجوب الشوارع والميادين العامة حاملين أعلام جمهورية مصر العربية ولافتات الدعاية لتعريف وتوعية السيدات بأهمية المشاركة في مبادرة صحة المرأة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض.