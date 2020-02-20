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اليوم.. انقطاع المياه عن مدن المنوفية لإجراء غسيل الشبكات

الخميس، 20 فبراير 2020 12:02 ص
اليوم.. انقطاع المياه عن مدن المنوفية لإجراء غسيل الشبكات انقطاع المياه - ارشيفية
المنوفية_ محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها، برهيم، فيشا الكبرى، كمشوش،كفر فيشا، تتا وغمرين ، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير  2020 من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل .

ونوه البيان إلى أن شركة المياه للشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الخميس من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات.

وطالبت الشركة المواطنين توفير كافة احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الإجراءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الأوروبي بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالي تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

هذا وقد أوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 8 شوارع إعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية ، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة عدد 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنتربول بتكلفة ما يقرب من 5 مليون و600 ألف جنيه، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.

يأتي هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمستوي البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

 


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