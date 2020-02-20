سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تواجه انتقادات بشأن تعاملها مع كورونا على السفينة الموبوءة

الخميس، 20 فبراير 2020 06:30 م
اليابان تواجه انتقادات بشأن تعاملها مع كورونا على السفينة الموبوءة يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى
طوكيو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف اليابان جهودها لمواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن استجابتها الطارئة لتفشى فيروس كورونا الجديد، لا سيما المتعلقة بتعاملها مع سفينة دايموند برنسس التى خضعت للحجر الصحى فى ميناء قبالة يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، اعترف بأن الحكومة تتخذ قرارات غير مسبوقة فى التعامل مع الوباء.

وقال سوجا - فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس - "إنها المرة الأولى بالنسبة إلينا. لقد بذلنا قصارى جهدنا لمنع (تفشى العدوى)".

ويخضع قرار الحكومة بإبقاء آلاف الركاب وأفراد الطاقم محتجزين على متن السفينة للتدقيق والتمحيص، إذ يرى منتقدون إن هذا القرار أدى إلى زيادة خطر الإصابات الجماعية وإصابة أكثر من 600 حالة مؤكدة، ليصبح عدد المصابين على السفينة هو الأكبر بعد الصين، بؤرة انتشار الفيروس.

ومع نهاية الحجر الصحى أمس، شكك المنتقدون الآن فى قرار اليابان بالسماح لمواطنيها على متن السفينة بالنزول والعودة إلى منازلهم بعد سلبية نتيجة الاختبارات للفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.

واختلف تعامل طوكيو عن الدول التى أرسلت رحلات جوية مستأجرة وأجلت مواطنيها من على متن السفينة. فعلى سبيل المثال، وضعت الولايات المتحدة مواطنيها تحت الحجر الصحى لمدة 14 يومًا بعد عودتهم، وفعلت كوريا الجنوبية الشيء نفسه.

 


اليابان

أخبار اليابان

كورونا

السفينة الموبوءة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة