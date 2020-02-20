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النيابة تحقق مع والدة الطفلة نهى لاتهامها بالتسبب في وفاتها ببنها

الخميس، 20 فبراير 2020 04:17 م
النيابة تحقق مع والدة الطفلة نهى لاتهامها بالتسبب في وفاتها ببنها جثة - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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أعلنت إدارة مستشفي بنها الجامعي وفاة الطفلة "نهى .ا م" عمر 3 سنوات، والتي استقبلتها المستشفى منذ 12 يوما، بعد أن تم تحويلها من مستشفى القناطر الخيرية، حيث تبين إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وتهتك في الرئة، وتم حجزها بوحدة العناية المركزة في المستشفى.

واتهم والد الطفلة زوجته ووالدتها بالإهمال، وتم عرضها على النيابة العامة وأخلت سبيلها، واليوم فور إعلان وفاه الطفلة، تم ضبط الأم مرة أخرى، وحاليا تباشر نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد التحقيقات معها.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطفلة "نهي. أ.م" مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف في المخ وتهتك في الرئة.

وتحرر محضر إثبات حالة اتهم فيه والد الطفلة زوجته والدتها بالإهمال، حيث إنها تسبب في وقوعها من أعلي السرير الكائن بالشقة التي يقطنون بها وإصابتها بالإصابات سالفة الذكر.

وبسؤال الأم أنكرت التهم التي نسبت إليها، وأكدت أنها كانت تداعب نجلها البالغ من العمر 7 أشهر وفوجئت بالطفلة تسقط على الأرض من أعلي السرير مغشيا عليها أثناء وجودها بالمنزل، ما أسفر عن إصابتها بتلك الإصابات، فقامت على الفور بالاتصال بوالدها وإبلاغه بالأمر والذى أتي مسرعا وتم نقلها للمستشفي وتم حجزها بمستشفي بنها الجامعي.

 


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