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النقض تؤيد الحكم على 35 متهما فى قضية "حركة ولع" بالإسماعيلية

الخميس، 20 فبراير 2020 12:38 م
النقض تؤيد الحكم على 35 متهما فى قضية "حركة ولع" بالإسماعيلية محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

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قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعون 35 متهمًا على أحكام السجن الصادرة ضدهم فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين والدولة، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت فى أبريل من العام الماضى، بمعاقبة 89 متهمًا، فى القضية المعروفة باسم «الخلايا العنقودية» أو «حركة ولع»، التى استهدفت ضباطًا من الشرطة والجيش وحرق سياراتهم والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد خلال عام 2013، بأحكام متعددة غيابيًا وحضوريًا تراوحت بين 10 و15 سنة والبراءة.

وشمل حكم محكمة الجنايات وقتها معاقبة 49 متهمًا حضوريًا و40 متهمًا غيابيًا منهم 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا و43 متهمًا بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهمًا بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 أعوام، وبرأت 14 متهمًا وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد بسبب وفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحى فازورة وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة وأيمن عبد الغفور خليل، وبحضور أحمد الصياد وكيل النيابة وسكرتارية هيثم عمران وحسام حسن.

ترجع وقائع القضية إلى 2013 عندما أسس المحكوم عليهم حركات تهدف إلى التخريب والعنف تحت عدة مسميات منها "حركة ولع"، والتى تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف رجال الشرطة وتكدير الأمن والسلم العام بمحافظة الإسماعيلية، وشارك المتهمون فى الاعتداء على الحريات الشخصية واستخدموا الإرهاب لنحو عامين كوسيلة لتحقيق أهدافهم وأشعلوا النيران فى عدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر، بجانب حيازتهم للأسلحة والمفرقعات والمولوتوف والمواد المشتعلة وكاميرات التصوير، بحسب ما جاء فى التحقيقات.

 

 

 


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