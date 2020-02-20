"النبال" سلاح شرطة الهند لحماية ترامب من القرود عند زيارته "تاج محل"

كتبت: رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه تم تكليف رجال شرطة مسلحين بالنبال لحماية دونالد ترامب من حشد من القرود الوحشية خلال زيارته لتاج محل في الهند.

وأوضحت الصحيفة، أن ما بين 500 و700 قرود ريسوس يعيشون في ضريح القرن السابع عشر، الذى يزوره 25000 سائح يوميًا.

وتشتهر القردة بمضايقتها للزوار أثناء البحث عن الطعام داخل وحول النصب التذكاري في مدينة أجرا الشمالية.

وكثف المسئولون الأمن بعد أن تعرض سائحان فرنسيان لهجوم من الحيوانات أثناء قيامهما بأخذ صور شخصية لهما في مايو 2018. وفي وقت لاحق من ذلك العام ، قُتل طفل يبلغ من العمر 12 يومًا على يد قرد بعد خطفه من منزله في المدينة.

وأعرب السكان المحليون عن مخاوفهم من أن القرود قد تنقض على الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى خلال رحلة رسمية تستغرق يومين إلى الهند.

وقال أحد سكان لصحيفة "إنديا توداي"، إن رعب القرود منتشر إلى درجة أن النساء والأطفال خائفون من الصعود على أسطح منازلهم، التى سيطرت عليها القردة تقريبًا، مضيفا "إذا هاجمت مجموعة كبيرة من القرود حاشية دونالد ترامب، فستكون كارثة".

في حين أن جهاز المخابرات الأمريكية مسئول عن الحلقة الأمنية الداخلية للرئيس أثناء الزيارة، فقد أصدرت قوات الشرطة المحلية لضباطها مقاليع إضافية محمولة باليد لتخويف أي من القرود المخالفة.

وقال بريج بوشان، رئيس أمن تاج محل، إن "النبلة" محلية الصنع ستستخدم بمثابة رادع، وأضاف لرويترز "القرود تشعر بالخوف بمجرد رؤيتنا نلوح بالمقلاع والعصيان ويهربون".

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى الهند في 24 فبراير، ومن المتوقع أن يشيد الرئيس بالمهاتما غاندي، وأن يجرى محادثات مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ويلتقى بكبار رجال الأعمال فى السفارة الأمريكية.