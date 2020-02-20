المهن الموسيقية بالإسكندرية تلغى فقرة عمر كمال فى فرح وتستبدل شاكوش فى آخر

الإسكندرية جاكلين منير

أكد علاء مرضى نقيب النقابة الفرعية للمهن الموسيقية بالإسكندرية، أن النقابة الفرعية حريصة على تنفيذ قرارات النقابة العامة برئاسة الفنان هانى شاكر، بمنع ووقف تصاريح الغناء لمطربى المهرجانات.

وقال علاء مرضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة نجحت فى إلغاء حفل لـ"حسن شاكوش"، وتم استبداله بالمطرب أحمد شيبة، نظرا لتنظيم الحفل وتم بيع التذاكر بالفعل.

وأكد أنه لا تراجع أمام قرار النقابة العامة بوقف تصاريح الغناء لمطربى المهرجانات، مشيرا إلى الرقابة الصارمة من النقابة الفرعية بالإسكندرية، على الأفراح والحفلات بالتنسيق مع شرطة السياحية والمصنفات الفنية، لافتا إلى أنه تم إلغاء فرح لـ"عمر كمال" أول أمس بأحد قاعات الأفراح بالإسكندرية، حيث ورد إلى النقابة بلاغ بإحياء عمر كمال لأحد الأفراح وتم التوجه إلى المنشأة وإبلاغها بإلغاء الفقرة الخاصة به تنفيذا لقرار النقابة العامة.

وكانت النقابة الفرعية للمهن الموسيقية بالإسكندرية، قد ألغت حفلا للمطرب حسن شاكوش، صاحب أغنية "بنت الجيران" والذى كان مقرر إقامته بالإسكندرية، وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة برئاسة هانى شاكر، بمنع مغنى المهرجات من الغناء وإحياء حفلات أو الحصول على تصاريح بالغناء.

وأعلن علاء مرضى نقيب المهن الموسيقية بالاسكندرية، أن النقابة قد رفضت طلبا تقدمت به إحدى المنشآت السياحية لإقامة حفل لمغنى المهرجانات حسن شاكوش، بالإسكندرية، حيث كان من المقرر إقامة الحفل فى 28 فبراير الجارى، وتقدمت المنشأة السياحية للحصول على موافقة بإقامة الحفل و التصريح الخاص بذلك إلا أن نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية رفضت الطلب.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية فى خطاب موجه إلى المنشأة السياحية ردا على طلبها ـ أن قرار الرفض جاء بناء على الالتزام بالقرارات النقابية و القوانين المنظمة لها، ومنها القانون رقم 35 لسنة 78 وتعديلاته، والتى تحظر تشغيل أى فنان من غير أعاء المهن الموسيقية و المصرح لهم بالعمل حتى لا تتعرض المنشأة السياحية للمساءلة القانونية.

وكانت أغنية " بنت الجيران " للمطرب حشن شاكوش أثارت الكثير من الجدل حول فن المهرجات لتضمنها على بعض الكلمات التى تشجع على شرب الخمور و الحشيش وأثارت تلك الكلمات الرأى العام، مما استدعى تدخل نقابة المهن الموسيقية و إصدار هانى شاكر نقيب الموسيقيين قرار بمنع كل مؤدى المهرجانات من الحصول على تصاريح بالغناء و مع إقامة حفلات غنائية لهم، وتضمن القرار الفنان محمد رمضان أيضا.