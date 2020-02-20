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المستشارة الألمانية: سنستخدم كل ما لدينا من قوة للتصدى لمن يحاول تقسيم البلاد

الخميس، 20 فبراير 2020 02:10 م
المستشارة الألمانية: سنستخدم كل ما لدينا من قوة للتصدى لمن يحاول تقسيم البلاد ميركل
ا ش ا

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 قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس ، إن الحكومة ستستخدم كل ما لديها من قوة للتصدي لأولئك الذين يحاولون تقسيم البلاد على أسس عرقية .
وأدانت ميركل - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عمليات إطلاق النار التي وقعت في مدينة "هاناو"، كما تعهدت ببذل كل جهد ممكن للتحقيق في ظروف هذه الجرائم الفظيعة التي تشير بعض الأدلة على أنها ذات دوافع يمينية متطرفة وعنصرية.
كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل تسعة أشخاص جراء حادثي إطلاق نار في مدينة "هاناو" غربي البلاد، ويتعامل الادعاء العام مع الهجوم على أنه عملية إرهابية، ويقول المسئولون إن هناك أدلة على أن المسلح كان يمينيًا متطرفًا.
وقالت الشرطة إن المشتبه به قتل نفسه، وإنه لم يكن هناك على ما يبدو شركاء في تنفيذ الجريمة، لكن التحقيق مستمر.
 

كما الغت ميركل، زيارة كانت مقررة لها، اليوم الخميس، لمدينة "هالة" بولاية سكسونيا، بسبب الهجومين الإرهابيين على مقهيين بمدينة هاناو بالقرب من فرانكفورت، ما أودى بحياة 11 شخصا، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل لن تقوم بهذه الزيارة المقررة، حيث وجهت المستشارة بإفادتها على الدوام بآخر ما توصلت إليها التحقيقات في (هاناو).

من جهتها، أكدت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الخميس، أن سبب الاعتداء العداء للأجانب، وأنه لا توجد في الوقت الحالي دلائل على وجود جناة آخرين وراء جريمة (هاناو) التي ارتكبت، مساء أمس، وراح ضحيتها 11 شخصا من بينهم منفذ الجريمتين ووالدته، مشيرة إلى أن من بين الضحايا اثنين من الأكراد، واثنين من الأتراك ومنفذ الحادث ووالدته اللذين وجدا مقتولين في شقتهما.

من جهتها أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها وبالغ حزنها جراء حادث إطلاق النار أمس على مقهيين في مدينة هاناو بالقرب من فرانكفورت، ما أودى بحياة 11 شخصا.

 

وقال عمدة مدينة "هاناو" كلاوس كامينسكي - في تصريح اليوم الخميس "إن هذا الحدث سيظل في ذاكرتنا ولن ننساه أبدا.. وما زالت أجهزة البحث والشرطة الألمانية لم تصل حتى الآن إلى دوافع هذا الاعتداء الصادم".

وذكرت دوائر أمنية في ألمانيا اليوم - وفقا للإذاعة الألمانية - أنه تم العثور على مقطع فيديو وخطاب اعتراف بجريمتي "هاناو"، وبحسب هذه الدوائر فإن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على تحليل الخطاب ومقطع الفيديو.
من جانبها، أفاد التلفزيون الألماني الرئيسي وصحيفة (بيلد) الألمانية أن دوافع يمينية وراء إطلاق النار على المقهيين.

 


أنجيلا ميركل

هاناو

عملية إرهابية

يمينية متطرفة

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