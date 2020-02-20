وأعلنت الشرطة الألمانية فى وقت سابق، أن مجهولا مسلحا هاجم مقهيين بالقرب من مدينة فرنكفورت، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، مضيفة أنها عثرت على المهاجم ميتا فى منزله، وعثرت فى المنزل على تسجيل فيديو ورسالة مكتوبة، أعلن من خلالها مسؤوليته عن الهجوم.