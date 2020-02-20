برلين(أ ش أ)

قال المدعى العام الألمانى، اليوم الخميس، إن المسؤولين المختصين بقضايا الإرهاب يشرفون على تحقيقات عملية مدينة هاناو قرب فرانكفورت، مضيفا أن هناك دلالات عن دوافع يمينية متطرفة فى هجوم مدينة هاناو جنوب غربى البلاد، وذلك وفقا لبيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الألمانية فى وقت سابق، أن مجهولا مسلحا هاجم مقهيين بالقرب من مدينة فرنكفورت، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، مضيفة أنها عثرت على المهاجم ميتا فى منزله، وعثرت فى المنزل على تسجيل فيديو ورسالة مكتوبة، أعلن من خلالها مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت وسائل إعلام ألمانية، قالت إن منفذ الهجوم على المقهيين في جنوب غربي ألمانيا، الذي خلف 9 قتلى على الأقل، ترك تسجيل فيديو ورسالة اعتراف بمسئوليته عن الهجوم. وبحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية فإن دوافع ارتكاب الجريمة لا تزال غير معلومة.



وحسب قناة روسيا اليوم، ترجح الشرطة أن شخصا واحدا قد نفذ الهجوم على المقهيين لتدخين النارجيلة (الشيشة)، وانتحر في وقت لاحق في منزله، حيث تم العثور على جثته هناك، وهو ألماني الجنسية، وقد قامت الشرطة باعتقال والده للتحقيق معه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على ذخيرة في سيارة منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه حصل في وقت سابق على رخصة سلاح صيد.

وكانت قد ذكرت الشرطة الألمانية، أنه جرى العثور على المشتبه به فى إطلاق النار قرب فرانكفورت ميتا فى منزله، بالإضافة إلى جثة أخرى، وقالت إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس الأربعاء، فى واقعتى إطلاق نار فى مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وإن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار فى سيارة .

وأغلقت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح شارعين في مدينة هاناو حيث هرعت سيارات الإسعاف، وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت وهي مركز مالي.