سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المبعوث الأمريكى الخاص بأفغانستان يبحث اتفاق طالبان مع الرئيس أشرف غنى

الخميس، 20 فبراير 2020 03:02 ص
المبعوث الأمريكى الخاص بأفغانستان يبحث اتفاق طالبان مع الرئيس أشرف غنى المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد ، والرئيس الأفغاني أشرف غني ، أمس الأربعاء ، اتفاقا أمريكيا مع حركة طالبان بخصوص خفض العنف لمدة أسبوع.جاء اجتماعهما بعد يوم من إعلان فوز غني بولاية جديدة في انتخابات رئاسية متنازع عليها.

ورفض منافس غني الرئيسي، عبد الله عبد الله، النتيجة وتعهد بتشكيل حكومته، فيما يهدد باضطراب سياسي جديد في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان من أجل انسحاب قواتها من أفغانستان.

ونقل بيان أصدره قصر الرئاسة الأفغانية عن غني قوله لخليل زاد إنه أجرى لقاءات ناجحة مع زعماء محليين بشأن كيفية تعامل الحكومة الأفغانية مع عملية السلام.

وجرى التوصل إلى الاتفاق الأمريكي مع طالبان في مفاوضات مطولة بالعاصمة القطرية الدوحة، وأُعلن يوم الجمعة عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وغني ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في ميونيخ.

وقال بيان قصر الرئاسة إن خليل زاد، الذي قاد المحادثات مع طالبان بشأن اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية، أطلع غني على الخطوات التي ستُتخذ بعد دخول اتفاق خفض العنف حيز التنفيذ.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني أمس الثلاثاء إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال خمسة أيام، وذلك برغم استمرار الاشتباكات بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية.

ولم يتطرق البيان، الذي صدر عقب اجتماع خليل زاد وغني، إلى إعادة انتخاب الرئيس الأفغاني التي يطعن عليها عدد من المعارضين السياسيين للرئيس.

ولم تهنئ الولايات المتحدة غني رسميا حتى الآن على إعادة انتخابه لولاية جديدة من خمس سنوات.

وقالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنها "ستشجع هيئات إدارة الانتخابات على معالجة رغبة المرشحين المفهومة في الحصول على توضيح بشأن القرارات ذات الصلة بعمليات التدقيق وإعادة فرز الأصوات".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعتبر أن العملية الانتخابية وصلت إلى نهايتها.

 

 


أفغانستان

أمريكا

اشرف غنى

طالبان

مايك بومبيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

وكالة الفضاء: مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن برنامج الفضاء الوطنى

وكالة الفضاء: مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن برنامج الفضاء الوطنى

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

دائرة الإرهاب تصدر اليوم حكمها على 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية

دائرة الإرهاب تصدر اليوم حكمها على 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية

"اتصالات البرلمان" تعلن عن رصد 2500 صفحة نصبت على المواطنين خلال 90 يومًا

"اتصالات البرلمان" تعلن عن رصد 2500 صفحة نصبت على المواطنين خلال 90 يومًا

تفاصيل خطة الحكومة للأصول المملوكة للدولة ونتائج الحصر الأخيرة

تفاصيل خطة الحكومة للأصول المملوكة للدولة ونتائج الحصر الأخيرة

ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

"الصحة" للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل العدوى

"الصحة" للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل العدوى

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة