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الليرة التركية تضعف مجددا مع دنو أنقرة من صدام عسكرى فى سوريا

الخميس، 20 فبراير 2020 10:37 ص
الليرة التركية تضعف مجددا مع دنو أنقرة من صدام عسكرى فى سوريا الليرة التركية
رويترز

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تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم الخميس، لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات في منطقة إدلب السورية حيث تقترب أنقرة من مواجهة عسكرية.

وسجلت الليرة 6.0895 مقابل الدولار، بعد أن ضعفت إلى 6.1 في معاملات خفيفة مبكرة، ومقارنة مع 6.0845 أمس الأربعاء.

وانخفضت العملة - التي مازالت هشة بعض الشيء بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018 - في سبع من جلسات التداول العشر الأخيرة.

وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات ومعدات عسكرية إلى إدلب وهددت بوقف تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وفي "انهيار خاطف" خلال المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس من العام الماضي، لامست الليرة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني.


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تركيا

الحكومة السورية

سوريا

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