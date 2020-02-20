الكونجرس الأمريكى يدرس مشروع قرار يحث واشنطن وطهران العودة للاتفاق النووى

شعبان هدية

تقدم ستة أعضاء ديموقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بمشروع قرار يحث الولايات المتحدة، وإيران على العودة إلى التزاماتهما وفقا للاتفاق النووى.

واعتبر مقدمو المشروع، وبينهم المرشح الديموقراطى المحتمل للرئاسة برنى ساندرز، أن الاتفاق النووي كان فعالا في الحد من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي وأفضل فرصة لتحقيق السلام بعد عقود من النزاع.

وأضاف مقدمو المشروع أن قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق يزيد من التوترات ومن فرص زيادة الانتشار النووي.