سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 05:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكونجرس الأمريكى يدرس مشروع قرار يحث واشنطن وطهران العودة للاتفاق النووى

الخميس، 20 فبراير 2020 04:50 ص
الكونجرس الأمريكى يدرس مشروع قرار يحث واشنطن وطهران العودة للاتفاق النووى الرئيس الأمريكي ونظيره الإيرانى
شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم ستة أعضاء ديموقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بمشروع قرار يحث الولايات المتحدة، وإيران على العودة إلى التزاماتهما وفقا للاتفاق النووى.
 
واعتبر مقدمو المشروع، وبينهم المرشح الديموقراطى المحتمل للرئاسة برنى ساندرز، أن الاتفاق النووي كان فعالا في الحد من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي وأفضل فرصة لتحقيق السلام بعد عقود من النزاع.
 
وأضاف مقدمو المشروع أن قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق يزيد من التوترات ومن فرص زيادة الانتشار النووي.
 
ونقل موقع قناة الحرة، أن مشروع القرار يعرف باسم "تشريع ديبلوماسية إيران" ويضع خطة واضحة ومتماسكة للتعامل مع طهران وتخفيض التوتر في المنطقة ويحدد مسار العودة لاتفاق عام 2015، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
 
وكان وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف،دعا أمريكا إلى العودة للاتفاق النووى لعام 2015 ، مؤكدا أن طهران لن تذعن أبدا للترهيب الأمريكى، وقال ظريف "بدلا من أن تورط نفسها أكثر، ينبغى للولايات المتحدة التخلى عن سياساتها الفاشلة والعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)".
 
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن فى مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الذى أبرمته الدول الست الكبرى "الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا"ظظن مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران، لافتا إلى أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
 
وأعلنت في بداية يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية قرب مطار بغداد.

ايران

الولايات المتحده

امريكا

الاتفاق النووى

جلس الشيوخ الأمريكى

ديموقراطيين

الكونجرس الامريكى

برنى ساندرز

تشريع ديبلوماسية إيران

تخصيب اليورانيوم

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم اتخاذ إيران خطوات جديدة تنتهك الإتفاق النووى

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص

سفير روسيا فى طهران: تصرفات إيران حول الاتفاق النووى غير مشجعة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:51 ص

وزير الخارجية البريطانى: نريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووى

الخميس، 30 يناير 2020 02:30 م

تعرف على قدرات إيران النووية قبل وبعد تقليص التزاماتها من الاتفاق النووى؟

الخميس، 23 يناير 2020 11:38 ص

مسؤول: إيران قد تنسحب من الاتفاق النووى فى نزاعها مع الغرب

الأربعاء، 22 يناير 2020 12:26 م

وزير خارجية إيران: خطوات تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووى انتهت

الإثنين، 20 يناير 2020 12:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

دائرة الإرهاب تصدر اليوم حكمها على 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية

دائرة الإرهاب تصدر اليوم حكمها على 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة