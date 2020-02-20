القوى العاملة بالشرقية: صرف البدلات والحصة التأمينية للعاملين بشركة الصلب

الشرقية – إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببحث مطالب العاملين بشركة مجموعة المدينة للصلب "ديمكو" سابقا بالعاشر من رمضان لضمان إنتظام العمل على أكمل وجه بما يحقق الفائدة لطرفى العملية الإنتاجية وتحسين مستوى الإقتصاد المصرى.

و أوضح المستشار مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة، فى بيان أنه إنتقل إلى مقر الشركة للوقوف على مطالب عمال الوردية الأولى بالشركة، وبحث مطالبهم والتى تضمنت عدم خصم حصة العامل التأمينية والتى إعتادت الشركة على صرفها منذ 20 عاماً وصرف بدل ساعات العمل الإضافية فى حالة التشغيل فى الأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات والراحات الأسبوعية وصرف العلاوة الدورية السنوية المقررة بما لا يقل عن 7 % وبأثر رجعى من يناير 2020.

أكد مدير مديرية القوى العاملة، أنه بمقابلة المدير المسئول بالشركة لبحث مطالب العاملين تم الأتفاق على عدم خصم حصة العامل التأمينية، وبعد الإطلاع على بعض سراكى صرف الأجور للعمال تبين أن العامل يسدد حصته التأمينية شهريا ًوفقاً للقانون، وبالنسبة لصرف بدل ساعات العمل فى حالة التشغيل فى الأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات والراحات الإسبوعية، فقد تم توضيح طرق الصرف وفقاً للقانون، وأكد مسئول الشركة أنه لا مانع من تطبيق القانون فى حالة التشغيل الإضافي، وبخصوص صرف العلاوة الدورية السنوية المقررة بما لا يقل عن 7 % وبأثر رجعى من يناير 2020 أفاد المسئول بأنه سيتم أقرارها منذ بداية العام الحالي.

أضاف وكيل وزارة القوى العاملة أنه بعرض الأمر على العمال إرتضوا بذلك وعادوا إلى عملهم، مؤكداً أن المصنع يعمل الآن بكامل طاقته ولا توجد أى احتجاجات عماليه ، قدم عمال المصنع الشكر لمحافظ الشرقية ووكيل وزارة القوى العاملة على استجابتهم الفورية وحرصهم على حل مشاكلهم وتحسين العلاقة بين طرفى العملية الانتاجية.