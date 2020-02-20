القبض على متهم بترويج مخدر الحشيش فى التجمع الأول

كتب أحمد حسنى

تمكنت الأجهزة الأمنية، بقسم التجمع الأول من ضبط عاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش بدائرة قسم التجمع الأول، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات للنقيب إبراهيم حسن، والنقيب مصطفى أشرف، من أحد المصادر السرية تفيد بقيام المتهم "طه.ك"، عاطل، بترويج المواد المخدرة بمحل سكنه، تم رصد المتهم وبضبطه وتفتيشه تم العثور على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ 400 جنيه، وهاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من تحصلات تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.