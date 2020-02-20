"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصين تنتج ثلث سيارات العالم، سواء سيارات صينية أو إنتاج مشترك مع شركات عالمية، موضحاً أن مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا، تنتج 1.6 مليون سيارة سنوياً، بالإضافة إلى مليارات قطع الغيار التى تحصل عليها جميع شركات السيارات فى العالم.



وأوضح، خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن فى عام 2019 شهد عالم السيارات لأول مرة خسارة كبيرة لمعظم شركات ومصانع السيارات فى العالم، لافتاً إلى أن فيروس كورونا سيؤثر على مبيعات السيارات على المدى القصير، ونتمنى ألا يؤثر على المدى المتوسط والبعيد.



وأشار إلى أن جمعية صناعة السيارات بالصين، تحدثت عن أن فيروس كورونا سيؤثر على صناعة السيارات لديهم بأضعاف ما أثر عليه فيروس سارس عام 2003، وتضاعف الاقتصاد الصينى 8 مرات منذ 2003 وحتى الآن، كما أن قطع غيار السيارات أكثر ما تضرر بسبب فيروس كورونا.



وذكر أن مبيعات السيارات الصينية فى مصر تتراوح من 6 إلى 8% بالسوق المصرى، موضحاً أنه فى عام 2018 جرى بيع أكثر من 140 ألف سيارة، وفى 2019 تم بيع أكثر من 119 ألف سيارة، أى هناك انخفاض فى السوق.



وأكد نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصرى لن يتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات فى الصين، ولكن إذا تأخر عن 3 شهور، ستحدث مشكلة فى الصين ويؤثر على العالم.