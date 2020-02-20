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"الغرف التجارية": استقرار أسعار الأرز وتوافر المخزون الاستراتيجى

الخميس، 20 فبراير 2020 12:45 م
"الغرف التجارية": استقرار أسعار الأرز وتوافر المخزون الاستراتيجى ارز - ارشيفيه
كتب أحمد حمادة

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أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أن تقرير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أكد استقرار أسعار الأرز خلال الأيام الحالية.
 
وقال الاتحاد في بيان له اليوم إن تقرير الشعبة أشار إلى زيادة معروض الأرز بالسوق مع وجود مخزون استراتيجي آمن يكفي احتياجات المواطنين وأن أسعار السلع تخضع دائمًا لآليات العرض والطلب بالسوق علي مر العصور، مشيرًا إلى أن شعبة الحاصلات الزراعية تتابع بشكل مستمر سوق البقوليات ومدي توافرها وأسعارها وترفع تقرير أسبوعي للغرفة ومن ثم للاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أشار تقرير الشعبة إلى حالة رواج في مبيعات الأرز خلال الأسبوع الجاري دون أن ينعكس ذلك علي زيادة في السعر النهائي للمستهلك.
 
وأكد اتحاد الغرف التجارية أن هناك متابعة يومية لكافة السلع بالسوق عن طريق الشعب التجارية المختلفة كل شعبة في قطاعها لرصد العملية التجارية وإعلان مؤشر الأسعار وأي مستجدات أولًا بأول.
 
والجدير بالذكر أن نسبة زراعة الأرز التى حددتها وزارة الموارد المائية والرى لعام 2020 الجارى تمثل نحو 55% فقط من المزروع العام الماضى 2019 ، حيث أعلنت الوزارة عن زراعة ما يقرب من مليون و100 فدان مقسمة على 724.200 فدان يتم زراعتها رسميا، ويضاف إليها 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف ، وكذلك 150 فدان تزرع من المياه ذات الملوحة المرتفعة.

الأرز

سعر الأرز

اخبار اقتصاد

الغرف التجارية

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