العراق.. إغلاق منفذ الشيب الحدودى مع إيران بسبب فيروس "كورونا المستجد"

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قررت محافظة ميسان العراقية اليوم الخميس إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب فيروس "كورونا المستجد".

وقالت المحافظة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن حكومة ميسان قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في إيران دون تحديد فترة الإغلاق".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت - أمس - عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، جنوب غربي العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.