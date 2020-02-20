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العاهل السعودى يستقبل وزير خارجية الأمريكى مايك بومبيو فى الرياض

الخميس، 20 فبراير 2020 11:25 ص
العاهل السعودى يستقبل وزير خارجية الأمريكى مايك بومبيو فى الرياض العاهل السعودى الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأمريكى
هند المغربي

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استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي فى الرياض، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

 

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بزيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، للمملكة، في زيارة رسمية بدأت أمس الأربعاء، ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، صور من وصول بومبيو للمملكة، وعلق عليها:"نرحب بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يبدأ زيارة رسمية للمملكة إلى العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث عدد من ملفات المنطقة، وأكدت الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو، سيقوم بجولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.

 

 
وذكرت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بومبيو يترأس في ميونيخ بألمانيا الوفد الأمريكي بمؤتمر ميونيخ الأمنى، كما سيلقى كلمة بالمؤتمر ويلتقى بنظرائه والقادة الرئيسيين لمناقشة الأولويات الأمنية.
 
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