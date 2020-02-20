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الصحة: نعمل على أول خريطة صحية للأمراض للاستفادة منها مستقبلا فى العلاج

الخميس، 20 فبراير 2020 02:33 م
الصحة: نعمل على أول خريطة صحية للأمراض للاستفادة منها مستقبلا فى العلاج المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤن تكنولوجيا المعلومات
كتب وليد عبد السلام

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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤن تكنولوجيا المعلومات، إنه تم التعاون مع عدد من الخبراء للوصول لأقرب موديل للميكنة يتوافق مع البيئة المصرية، وتقديم اسهل مودل لتحسين البيانات وإعادة الدراسة الاكتوارية لنظام الميكنة .
 
وأضاف خلال المؤتمر الأول للتغطية الشاملة، أن هذا المشروع مشروع دولة متوجه لأن للتحول الرقمى، مما كان سببا فى التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، كما أن هناك عدد من الابعاد  والمحاور والتحديات، لتطبيق الميكنة، ولاول مرة سيكون لدينا ملف طبى مميكن، وتيسير تقديم الخدمة، وإدارة الماليات والمطالبات، واستدامة تقديم الخدمة الصحية.
 
وأكد أنه سيكون لدينا أول خريطة صحية للأمراض، وستفيدنا فى التخطيط المستقبلي من خلال بيانات المرضى وستفيدنا على مستوى التخطيط ودعم القرار.
 
وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل بشكل عشوائى ولكننا لدينا خطة لتطبيق ذلك من خلال المبادرات التى أطلقها الرئيس فى جميع محافظات مصر مثل صحة المرأة وفيروس سي، مشيرا إلى أن صحة المرأة وهى مبادرات ستمسح مصر كلها، ولذلك سيكون لدينا صورة للمشكلات بالمحافظات وحلها.
 
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لابراز جهود الدولة لانجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل نستهدف زيادة الوعي المجتمعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على خلق أليات مباشرة للحوار والتفاعل المجتمعي مع الخبراء والمستفيدين من الخدمات الصحية في المنظومة.
 
يشار إلى مشاركة عدد كبير من القيادات المصرية في مجال الصحة ورؤساء هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الطبية، وعدد من ممثلى الكيانات الطبية الخاصة، بالإضافة لعدد من النواب، الإعلاميين، النشطاء من الشباب والمواطنين والأمر الذي من شأنه العمل على خلق حالة حوار مجتمعى من مختلف وجهات النظر بما يعمل على زيادة التواصل بين منظومة التأمين الصحى الشامل والمستفيدين بشكل عام.
 

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