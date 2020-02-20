الصحة: نعمل على أول خريطة صحية للأمراض للاستفادة منها مستقبلا فى العلاج

كتب وليد عبد السلام

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤن تكنولوجيا المعلومات، إنه تم التعاون مع عدد من الخبراء للوصول لأقرب موديل للميكنة يتوافق مع البيئة المصرية، وتقديم اسهل مودل لتحسين البيانات وإعادة الدراسة الاكتوارية لنظام الميكنة .

وأضاف خلال المؤتمر الأول للتغطية الشاملة، أن هذا المشروع مشروع دولة متوجه لأن للتحول الرقمى، مما كان سببا فى التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، كما أن هناك عدد من الابعاد والمحاور والتحديات، لتطبيق الميكنة، ولاول مرة سيكون لدينا ملف طبى مميكن، وتيسير تقديم الخدمة، وإدارة الماليات والمطالبات، واستدامة تقديم الخدمة الصحية.

وأكد أنه سيكون لدينا أول خريطة صحية للأمراض، وستفيدنا فى التخطيط المستقبلي من خلال بيانات المرضى وستفيدنا على مستوى التخطيط ودعم القرار.

وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل بشكل عشوائى ولكننا لدينا خطة لتطبيق ذلك من خلال المبادرات التى أطلقها الرئيس فى جميع محافظات مصر مثل صحة المرأة وفيروس سي، مشيرا إلى أن صحة المرأة وهى مبادرات ستمسح مصر كلها، ولذلك سيكون لدينا صورة للمشكلات بالمحافظات وحلها.