الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات الجديدة بالكورونا فى الصين "أمر مبشر"

جنيف أ ش أ

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين "أمر مبشر"، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية " - "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى باقى أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين، مضيفا أنه قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة.

وكانت الصين - التى بدأ تفشى الفيروس بها فى ديسمبر - أعلنت انخفاضا حادا فى الحالات الجديدة، لكن هذه البيانات لأسباب ترجع فى جانب منها إلى تغيير فى معايير تشخيص المرض فى إقليم هوبي، مركز تفشى الفيروس.