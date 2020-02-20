السيطرة على حريق نشب فى الجمعية الزراعية بقنا

قنا - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، اليوم الخميس، من اخماد على حريق نشب بالجمعية المشتركة التابعة لمديرية الزراعة في مركز نجع حمادي قبل إمتدادة للشقق المجاورة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بالجمعية المشتركة، بجوار مسجد السلام بمدينة نجع حمادى، أسفر عن احتراق بعض محتويات الجمعية من مكاتب وانتريه وثلاجة وتكييف وبعض الملفات.

تم السيطرة على الحريق، قبل امتداده للأماكن المجاورة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.