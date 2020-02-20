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السعودية.. شرطة الرياض تقبض على مواطن بحيازته سلاح نارى

الخميس، 20 فبراير 2020 03:08 م
السعودية.. شرطة الرياض تقبض على مواطن بحيازته سلاح نارى الشرطة السعودية - أرشيفية
وكالات

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صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية،  أنه بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن حيازة أحد الأشخاص لسلاحٍ نارى من نوع رشاش أثناء تواجده بداخل أحد المطاعم بحى الشفاء جنوب العاصمة الرياض بما يخالف الأنظمة ودون اكتراثٍ لخطورة ذلك وتأثيره السلبى على الشعور العام بالأمان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المواطن الذى تم القبض عليه بالعقد الخامس من العمر ،وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قال أمس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 متهمين مواطنًا ومقيمين من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.

وأوضحت "شرطة الرياض"، أن ذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة شرق العاصمة الرياض وتهديد العمالة والاستيلاء على بضائع وممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 12 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم


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