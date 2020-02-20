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السبت.. الجمعية العمومية العادية لنقابة مهندسى القاهرة تناقش ميزانية 2019

الخميس، 20 فبراير 2020 04:00 ص
السبت.. الجمعية العمومية العادية لنقابة مهندسى القاهرة تناقش ميزانية 2019 المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة
كتبت آية دعبس

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تعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، الجمعية العمومية العادية، لأعضائها، يوم السبت 22 فبراير 2020، بنادى النقابة بأبو الفداء، وذلك لاعتماد قرارات محضر الجمعية العمومية عن السنة المالية 2018.

 ومن المقرر أن تناقش العمومية، تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير مراقب الحسابات لعام 2019، وعرض واعتماد ميزانية النقابة الفرعية لعام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية  للنقابة عن العام المقبل 2020، بالإضافة إلى النظر فى تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر فى المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

 وأوضحت النقابة، أنها مستمرة فى استقبال اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية بالقاهرة، مكتوبة، على أن يتم تقديمها بمقر النقابة باليد، أو إرسالها على البريد الإلكترونى الخاص بها، مشيرة إلى أنه يحق حضور الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفائهم منها، لافته إلى أنه سيتم البدء فى الانعقاد الأول للجمعية العمومية عند اكتمال النصاب القانونى، أى ربع الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم الدعوة للانعقاد الثانى بعد ساعتين.

وأضافت: يكون الانعقاد صحيحا، بحضور 50 عضوا على الأقل، وإلا فسيتم تكرار الدعوة للجمعية العمومية حتى يتم ذلك.

يأتى ذلك بالتزامن، مع إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر ان تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28 من فبراير الجارى.

 


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