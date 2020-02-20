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الزراعة الأردنية تدعو المنظمات الدولية للمشاركة فى القضاء على الجراد الصحراوى

الخميس، 20 فبراير 2020 04:15 م
الزراعة الأردنية تدعو المنظمات الدولية للمشاركة فى القضاء على الجراد الصحراوى شعار وزارة الزراعة الاردنية
وكالات

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دعا وزير الزراعة الأردنى المهندس ابراهيم الشحاحدة، الى تدخل المنظمات الدولية ودول المنطقة للقضاء على الجيل الحالى من الجراد الصحراوى فى كينيا والصومال واثيوبيا واليمن.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكد خلال ترؤسه غرفة الطوارئ المركزية الخاصة بالجراد الصحراوى، أن الوزارة وبالشراكة مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة والامن العام تعمل ضمن خطة استجابة تعتمد على تقارير مركز التنبؤات للجراد الصحراوى فى منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو ومراكز الجراد فى دول الجوار .

وحذر من تعرض المنطقة لكارثة إنسانية وغذائية بسبب توقع تكاثر الجراد لأكثر من 500 ضعف.

واضاف الشحاحدة، ان الاردن يعمل ضمن تشاركية لمتابعة حركة اسراب الجراد التى تنتشر فى مناطق قريبة من الاردن في المملكة العربية السعودية (الرياض، نجران، القصيم ) واحتمالية انتشاره الى ما بعد منطقة حائل التى تشهد حاليا مكافحة من قبل الاشقاء السعوديين، الا ان المتابعة المباشرة عبر كافة الجهات تؤكد ان عدم وجود مكافحة امتدت لأعوام بسبب الظروف السياسية لبعض دول التوالد ما ينذر بأزمه كبرى.

واعدت وزارة الزراعة كوادر متخصصة وصلت الى 120 فردا مؤهلا ومدربا واجهزة رش ارضية وجوية والمبيدات المتخصصة، إضافة الى خطة اتصال ومعلومات لكافة الجهات ذات التماس مع الحدود وايضا خطة اعلامية للتواصل ونقل المعلومة للجهات الاعلامية.


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الاردن

الجراد الصحراوى

منظمات دوليه

اخبار الاردن

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