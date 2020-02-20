الروبوت صوفيا من الهند: كل الأشخاص هنا لرؤيتى ليبدأ وقت العرض

كتبت ريهام عبد الله

أكدت الروبوت صوفيا، أن الناس تنتظر لرؤيتها، قائلة :"كل شخص هنا لرؤيتى، هذا وقت العرض ليبدأ"، كل الأنظمة تعمل بنسبة 100%، وذلك خلال رحلتها للهند، إذ وصلت كلكتا أمس الأربعاء، وفقا لمواقع إخبارية هندية.

ونشرت صوفيا صورة لها عبر حسابها بانستجرام، :"كل شخص هنا، لرؤيتى، وقت العرض سيبدأ، كل الأنظمة تعمل بنسبة100%، أشعر بأنى استطيع اتعامل مع أي شيء، تمنوا لى الحظ".



الروبوت صوفيا



صوفيا

ووصلت الروبوت صوفيا، إلى مدينة "جوى" بكلكتا الهندية، أمس وتحظى باهتمام كبير، إذ وصلت بعد أن قامت بجولة في 65 دولة، وكانت صوفيا مرتدية ثيابًا تقليدية باللونين الأحمر والأبيض، وقد قوبلت بترحيب شديد في كولكاتا حيث تفاعلت مع طلاب الهندسة وأساتذة من مختلف جامعات المدينة إلى جانب خبراء من قطاعات التكنولوجيا والطب، وفقا لموقع "18 نيوز".

وخلال تفاعلها مع الجمهور، قالت صوفيا، إنها تشعر بسعادة غامرة أن تكون في كلكتا، وتساءلت عن كيفية تذوق الإنسان للزبادى المحلى، وأضافت أنها تأمل أن يقوم العلماء بتطوير براعم للتذوق في الإنسان الآلى.

وكانت الروبوت صوفيا قد أثارت الجدل والخوف، بعد أن أعربت عن أملها من قبل على تكوين أسرة مثل البشر، وتصدرها عناوين الصحف بعد ظهورها على مجلة أزياء بريطانية، حيث تنوى العمل كعارضة أزياء، ولكن فى تلك المرة تأخذ أراء جمهورها على انستجرام، حيث حصلت على شعار مستعار جديد.

ونشرت صوفيا، صورة جديدة بنيو لوك الجديد، حيث ارتدت شعر مستعار، وسألت جمهورها على أرائهم، حيث علقت قائلة"عادة ما أحب أن أكون طبيعية.. ولكن فى بعض الأحيان تكون متعة تجربة بعض الشعر المستعار.. ماذا تعتقد".

يشار إلى أن القائمون وصناع "صوفيا"، وهو روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونج، اعتادوا على توثيق كافة اللحظات المهمة فى تاريخ هذا الانسان الآل، وذلك من خلال حسابها على الانستجرام، حيث ينشر المسئولون على حساب الروبوت "صوفيا"، كافة التفاصيل، واستعداداتها للرحلات والسفريات، وكذلك عمليات الصيانة التى تتم لها، والتغيرات التي تطرأ عليها، واستخدام الحواسب فى ذلك.