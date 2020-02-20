سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الروبوت صوفيا من الهند: كل الأشخاص هنا لرؤيتى ليبدأ وقت العرض

الخميس، 20 فبراير 2020 04:26 م
الروبوت صوفيا من الهند: كل الأشخاص هنا لرؤيتى ليبدأ وقت العرض الروبوت صوفيا
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الروبوت صوفيا، أن الناس تنتظر لرؤيتها، قائلة :"كل شخص هنا لرؤيتى، هذا وقت العرض ليبدأ"، كل الأنظمة تعمل بنسبة 100%، وذلك خلال رحلتها للهند، إذ وصلت كلكتا أمس الأربعاء، وفقا لمواقع إخبارية هندية.

ونشرت صوفيا صورة لها عبر حسابها بانستجرام، :"كل شخص هنا، لرؤيتى، وقت العرض سيبدأ، كل الأنظمة تعمل بنسبة100%، أشعر بأنى استطيع اتعامل مع أي شيء، تمنوا لى الحظ".

الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا

 

صوفيا
صوفيا

 

ووصلت الروبوت صوفيا، إلى مدينة "جوى" بكلكتا الهندية، أمس وتحظى باهتمام كبير، إذ وصلت بعد أن قامت بجولة في 65 دولة،  وكانت صوفيا مرتدية ثيابًا تقليدية باللونين الأحمر والأبيض، وقد قوبلت بترحيب شديد في كولكاتا حيث تفاعلت مع طلاب الهندسة وأساتذة من مختلف جامعات المدينة إلى جانب خبراء من قطاعات التكنولوجيا والطب، وفقا لموقع "18 نيوز".

وخلال تفاعلها مع الجمهور، قالت صوفيا، إنها تشعر بسعادة غامرة أن تكون في كلكتا، وتساءلت عن كيفية تذوق الإنسان للزبادى المحلى، وأضافت أنها تأمل أن يقوم العلماء بتطوير براعم للتذوق في الإنسان الآلى.

وكانت الروبوت صوفيا قد أثارت الجدل والخوف، بعد أن أعربت عن أملها من قبل على تكوين أسرة مثل البشر، وتصدرها عناوين الصحف  بعد ظهورها على مجلة أزياء بريطانية، حيث تنوى العمل كعارضة أزياء، ولكن فى تلك المرة تأخذ أراء جمهورها على انستجرام، حيث حصلت على شعار مستعار جديد.

ونشرت صوفيا، صورة جديدة بنيو لوك الجديد، حيث ارتدت شعر مستعار، وسألت جمهورها على أرائهم، حيث علقت قائلة"عادة ما أحب أن أكون طبيعية.. ولكن فى بعض الأحيان تكون متعة تجربة بعض الشعر المستعار.. ماذا تعتقد".

يشار إلى أن القائمون وصناع "صوفيا"، وهو روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونج، اعتادوا على توثيق كافة اللحظات المهمة فى تاريخ هذا الانسان الآل، وذلك من خلال حسابها على الانستجرام، حيث ينشر المسئولون على حساب الروبوت "صوفيا"، كافة التفاصيل، واستعداداتها للرحلات والسفريات، وكذلك عمليات الصيانة التى تتم لها، والتغيرات التي تطرأ عليها، واستخدام الحواسب فى ذلك.


الروبوت صوفيا

صوفيا

انستجرام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة