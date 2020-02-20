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الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 ص
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الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح 3 شركات لزيادة رأس مالها

الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 ص
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح 3 شركات لزيادة رأس مالها البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على نشر تقرير الإفصاح لثلاث شركات بغرض زيادة رأس المال وهى الأولى المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، لزيادة رأس المال المصدر من  56.1 مليون جنيه إلى 140.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 84.2 مليون جنيه بزيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة من خلال إصدار عدد 67.9 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 1.24 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 3 قروش للسهم الواحد.

والثانية شركة النصر للأعمال المدنية بزيادة رأس المال المصدر من 54.9 مليون جنيه إلى 73.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 18.3 مليون جنيه تمويلا من رصيد أرباح العام بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة سهم أصلى وفقا للمركز المالي فى 31 ديسمبر لعام 2019، وأنه جارٍ فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.

والثالثة مستشفى النزهة الدولي، زيادة رأس المال المصدر من 67.5 مليون جنيه إلى 84.375 مليون جنيه بزيادة قدرها 16.875 مليون جنيه تمويلاً من رصيد الأرباح المرحلة بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي وفقا للمركز المالي في 31 ديسمبر لعام 2019.

كما تمت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة جديدة للشركة، وأنه جارى فحص تقرير الافصاح والمستندات المرفقة به.

 


الرقابة المالية

ليفت سلاب

النصر للأعمال المدنية

اخبار البورصة

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