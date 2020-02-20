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الداخلية توجه مساعدات غذائية وعلاجية للمواطنين.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 01:46 م
الداخلية توجه مساعدات غذائية وعلاجية للمواطنين.. صور جانب من توزيع مساعدات على المواطنين
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، وتوجيه القوافل الخدمية والإنسانية إلى محافظات أسيوط، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء)، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.. وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 
 
وأوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (أسيوط، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء)، وذلك بالتنسيق بين مديريات أمن (أسيوط، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء) وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.
 
 
وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق، ولقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
 
ويعد "الأمن الإنسانى الشامل" على رأس أولويات وزارة الداخلية، حيث لم يخل اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعديه وضباطه، إلا وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان.
 
ويعد صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى، حيث حرصت وزارة الداخلية بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إيفاد 93 قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت "2382 طبيبا، 1267ممرضا وفنيا"، لتقديم خدمة طبية متميزة، وقعت الكشف الطبى على 58323 مواطن، وتم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، وإيفاد 59 قافلة طبية إلى السجون.
 
المساعدات
جانب من المساعدات

توزيع مساعدات على المواطنين
جانب من توزيع مساعدات على المواطنين

توزيع مساعدات
جانب من توزيع مساعدات
 
 
 
 
 

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