الداخلية تستجيب لمواطن في شرم الشيخ وترسل له مأمورية لتجديد بطاقته

كتب محمود عبد الراضى – هدى أبو بكر

تلقى قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، رسالة عبر البريد الإلكترونى الخاص بالقطاع من أحد المواطنين، وهو مسن مقيم بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، التمس خلالها مساعدته فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به لعدم قدرته على الحركة.

وتحرك المسئولون لمساعدته، حيث تم إيفاد مأمورية خارجية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى محل إقامة المواطن، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له.

من جانبه قدم المواطن الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة لطلبه والجهد المبذول لاستخراج بطاقة الرقم القومى له.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وهو ما يأتي:

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وتواصل وزارة الداخلية دورها المجتمعى والإنساني في مساعدة البسطاء من المواطنين ومد يد العون لهم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكانت الوزارة قد وجهت قافلة خدمية وإنسانية منذ أيام إلى عدة محافظات هي، أسيوط ، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وأوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية إستهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات ( أسيوط ، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.

وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق، ولقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.