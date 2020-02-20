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الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى إيران بسبب مخاوف من انتشار كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 10:25 م
الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى إيران بسبب مخاوف من انتشار كورونا
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن الخطوط الجوية الكويتية قررت تعليق رحلاتها إلى إيران بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، بعد ظهور حالات مصابة.

وأوصت وزارة الصحة الكويتية بعدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية بسبب فيروس كورونا.

وكانت السلطات الإيرانية قد اتخذت إجراءات وقائية شديدة بعد وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، ونشرت رويترز صورا توضح ارتداء المواطنين الكمامات خوفا من الفيروس القاتل، ودفعت السلطات الإيرانية بقوات خاصة إلى مدينة قم جنوب غرب طهران بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا، وكانت السلطات الإيرانية أعلنت تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، الخميس، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبا لانتشار العدوى، وذلك على خلفية مصرع شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك على خلفية إعلان وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في نفس المدينة، وأفاد قيانوش جيهانبور، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، بوفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت الحجر الصحي بعد شكواهما من التهاب رئوي.


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فيروس كورونا

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