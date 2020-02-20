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"الحديد والصلب": تقييم قطعتى أرض لسداد 3.6 مليار جنيه مديونيات للغاز

الخميس، 20 فبراير 2020 04:07 م
"الحديد والصلب": تقييم قطعتى أرض لسداد 3.6 مليار جنيه مديونيات للغاز حديد
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أنها بصدد التوقيع على تسوية مع شركة الغاز لسداد المديونية البالغة 3.6 مليار جنيه، في ضوء البروتوكول الموقع أمس لتسوية المديونيات الواقعة على الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية لصالح الشركات الموردة للطاقة (الكهرباء والغاز).
 
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه تم تقييم قطعتى أرض مملوكة للشركة لسداد المديونية وجارى الترتيب لذلك خلال أيام، على أن تقوم الشركة بالإفصاح فور التوقيع على التسوية المشار إليها.
 
وقررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الحديد والصلب المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهري المعلن في تمام الساعة 13:14:50.
 
فيما أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، وبلغت القيمة الإجمالية لمتحصلات الاكتتاب 976.9 مليون جنيه، تم تسديد نسبة 60% من مديونية الشركة القابضة وقدرها 879.1 مليون جنيه، من إجمالي 1.5 مليار جنيه، ليتبقى 97.8 مليون جنيه.
 
وتتراكم مديونيات شركة الحديد والصلب للموردين الرئيسيين للشركة، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، توزع بين 3.7 مليار جنيه مديونيات لشركات الغاز، و1.3 مليار جنيه لشركة الكهرباء، و408 مليون جنيه لشركة الكوك، و126 مليون جنيه للسكك الحديدية.
 
وسبق أن أجرت الحديد والصلب، تسوية مع بنك مصر بدفع مبلغ 750 مليون جنيه تتمثل فى جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتى أرض للشركة القابضة بمبلغ 375 مليون جنيه، والتنازل عن أراضى للبنك، وقالت الحديد والصلب، إنها ستنتهى من التسوية مع بنك مصر بعد تقييم الأراضى المخصصة له.
 
 
 
 
 

الحديد والصلب

مديونية الغاز

خسائر الحديد والصلب

اراضى الحديد والصلب

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