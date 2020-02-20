الجيش العراقى: مقتل داعشى فى غارات جوية بمحافظة الأنبار

وأضافت أن القوات الأمنية عثرت أيضا - أثناء عملية التفتيش - على بندقية "إم 16" ومخزن للأسلحة، وقامت القوات الأمنية بتفكيك الحزام الناسف من على الإرهابي وتسليم جثته إلى استخبارات القيادة العراقية.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في عدد من المناطق المتفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على ومقتل قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى.

من جانب أخر أُصيب ثلاثة جنود عراقيين اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبى مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي البلاد.