الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اسم جمعية تنمية المجتمع بقسم رابع بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

نشرت الجريدة الرسمية، جريدة الوقائع المصرية اليوم الخميس الموافق 20 فبراير لسنة 2020، قرار رقم 3 لسنة 2020 بتغيير اسم جمعية تنمية المجتمع بقسم رابع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط المقيدة برقم 101لسنة لسنة 1976 إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بقسم رابع.

وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية أصدرت إدارة الجمعيات والاتحادات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط القرار رقم قرار رقم 3 لسنة 2020 لقيد تعديل النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بقسم رابع وذلك بعد الاطلاع على القانون والاطلاع على النظام الأساسى للجمعية.

وشمل القرار فى مادته الثانية الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 149 لسنة 2019، والذى ينص على أن تقوم الجمعية بنشر ملخص نظامها الأساسى على الموقع الالكترونى الخاص بها أن تيسر ونشره بجريدة الوقائع الرسمية.

ويذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت أمس قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهوض بخدمات دمرو الخيرية مركز المحلة الكبرى .

وجاء فيه بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2019/12/31، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2019/5/15 والذى تمت فيه الموافقة بالاجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالآتى: "تعديل مقر الجمعية من كفر دمرو الشارع الرئيسى أمام قهوة البرج والمقر ملك السيد مجاهد الدور الثانى مركز المحلة إلى كفردمرو مركز المحلة الشارع الرئيسى أمام مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والمقرر ملك محمد محمود الغندور، إضافة نشاط رحلات ترفيهية إلى طلبة وأعضاء الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة" .

قرر مادة أولى تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهوض بخدمات دمرو الخيرية مركز المحلة الكبرى، تعديل مقر الجمعية من كفر دمرو الشارع الرئيسى أمام قهوة البرج والمقر ملك السيد مجاهد الدور الثانى مركز المحلة إلى كفردمرو مركز المحلة الشارع الرئيسى أمام مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والمقرر ملك محمد محمود الغندور، إضافة نشاط رحلات ترفيهية إلى طلبة وأعضاء الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة .