سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اسم جمعية تنمية المجتمع بقسم رابع بدمياط

الخميس، 20 فبراير 2020 11:51 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اسم جمعية تنمية المجتمع بقسم رابع بدمياط الجرية الرسمية
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، جريدة الوقائع المصرية اليوم الخميس الموافق 20 فبراير لسنة 2020، قرار رقم 3 لسنة 2020 بتغيير اسم جمعية تنمية المجتمع بقسم رابع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط المقيدة برقم 101لسنة لسنة 1976 إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بقسم رابع.

وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية أصدرت إدارة الجمعيات والاتحادات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط القرار رقم قرار رقم 3 لسنة 2020 لقيد تعديل النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بقسم رابع وذلك بعد الاطلاع على القانون والاطلاع على النظام الأساسى للجمعية.

وشمل القرار فى مادته الثانية الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 149 لسنة  2019، والذى ينص على أن تقوم الجمعية بنشر ملخص نظامها الأساسى على الموقع الالكترونى الخاص بها أن تيسر ونشره بجريدة الوقائع الرسمية.

ويذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت أمس قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهوض بخدمات دمرو الخيرية مركز المحلة الكبرى .

وجاء فيه بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2019/12/31، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2019/5/15 والذى تمت فيه الموافقة بالاجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالآتى: "تعديل مقر الجمعية من كفر دمرو الشارع الرئيسى أمام قهوة البرج والمقر ملك السيد مجاهد الدور الثانى مركز المحلة إلى كفردمرو مركز المحلة الشارع الرئيسى أمام مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والمقرر ملك محمد محمود الغندور، إضافة نشاط رحلات ترفيهية إلى طلبة وأعضاء الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة" .

قرر مادة أولى تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهوض بخدمات دمرو الخيرية مركز المحلة الكبرى، تعديل مقر الجمعية من كفر دمرو الشارع الرئيسى أمام قهوة البرج والمقر ملك السيد مجاهد الدور الثانى مركز المحلة إلى كفردمرو مركز المحلة الشارع الرئيسى أمام مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والمقرر ملك محمد محمود الغندور، إضافة نشاط رحلات ترفيهية إلى طلبة وأعضاء الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة .

Screenshot_2020-02-20-11-04-53-15_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التضامن الاجتماعي

جمعيه تنميه المجتمع

الجريده الرسميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة