التأمين الصحى: تطبيق المنظومة الشاملة فى الأقصر وجنوب سيناء مارس المقبل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل دور طبيب الأسرة فى المنظومة، مؤكدا أنه يمثل النواة الحقيقية لمشروع التأمين التأمين الصحى الشامل، موكدا أن طبيب الأسرة حاصل على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأكمل سنة الامتياز التدريبية واستكمل الدراسات العليا التى تمنحه درجة الأخصائى فى تخصص طب الأسرة.

وأضاف: "هناك معادلة بسيطة توضح تأثير طبيب الأسرة على كفاءة المنظومة الصحية وهى طبيب أسرة مؤهل جيدا وبعض الأدوية البسيطة ومعمل تحاليل بسيط فى الوحدة الصحية أو مركز طب أسرة ليساوى ذلك قدرة على علاج 70 إلى 80 % من الأمراض وبالتالى يمكننا تفادى مضاعفات خطرة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن المنظومة مطبقة رسميا فى محافظة بورسعيد وسيتم تطبيقها تجريبيا فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء اول مارس المقبل وتابع:"هناك استعدادات كبيرة لتوفير خدمات صحية على أعلى مستوي لجميع المنتفعين وتابع:"سيتوالى التشغيل التجريبى للمنظومة حتى تشمل جميع أنحاء الجمهورية."

وأوضح السبكى أن تقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل يتم من خلال الرعاية الصحية الأولية وهى مدخل حصول المنتفع علي الخدمة الطبية وتقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية حيث يتواجد طبيب الأسرة المسؤل عن التعامل مع المنتفعين وتابع : يوجد ما يسمى بنظام الإحالة والمسؤال عن تحويل المريض فى حالة احتياجة لمستويات أعلى من الرعاية الصحية أما الشق الثالث متعلق بالرعاية الصحية الثانوية والثالثة والتى تتضمن الخدمات الأعلى مستوى كالجراحات والتخصصات الدقيقة. وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لابراز جهود الدولة لانجاح مشروع التأمين الصحي الشامل





