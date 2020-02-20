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التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الخميس، 20 فبراير 2020 07:00 ص
التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة، وطالبت المنظومة المواطنين فى المرحلة الأولى بالسرعة فى التسجيل للحصول على الخدمة الطبية والاطمئنان على صحتهم .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن طبيب الأسرة يقوم بإجراء الكشف الطبى وتسجيل التاريخ المرضى للمنتفع والإشراف على البرتوكول العلاجى حال مرضه أو ثبوت إصابته بمرض مزمن مع صرف الدواء.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، نضمن لكل مواطن نظامًا صحيًا متكاملاً بطريقة عادلة، مؤكدة أن الخدمات تقدم للجميع بدون تميز، مضيفة: "من حق كل واحد أن يتمتع بخدمات صحية شاملة بدون تمييز".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الأقصر، وذلك بهدف رفع مستوى الوعى الصحى للمواطنين بالمحافظة، الأمر الذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى دعت لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التامين الصحى الشامل وكيفية التسجيل وفتح الملف العائلى، الأمر الذى من شأنه خلق مواطنين أسوياء صحيًا قادرين على المشاركة بصورة فعالة فى التنمية فى المجتمع المصرى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، عن استمرار حملات التوعية الميدانية فى إطار مشروع التأمين الصحى الشامل مع زيادة التركيز على محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل وهى "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان"، مؤكدًا أن حملات التوعية مستمرة بشكل دائم لضمان الوصول لجميع المواطنين فى كل أنحاء الجمهورية.

وأشار السبكى، إلى أن وحدة التوعية والإعلام بمشروع التأمين الصحى الشامل قامت بتنظيم عدة ندوت بمحافظة الأقصر فى كلٍ من: ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وذلك بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بحضور العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة.

كما جرى عقد ندوة شعبية لأهالى مدينة الأقصر بمكتبة مصر وحضرها ممثلون عن مختلف فئات المجتمع الأقصرى وبعض من قيادات الكنيسة والأوقاف بالمحافظة وندوة أخرى للعاملين بشركة المياه بالمحافظة.

وأكد السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل حرصت أيضاً على توعية الأطقم الطبية ومقدمى الخدمات الصحية الذين سينضمون للمنظومة، وذلك من خلال تعريفهم بأهم خصائص المنظومة وكيفية تقديم الخدمات الصحية من خلالها بعد التطبيق، حيث تم عقد عدة محاضرات تعريفية للعاملين بمستشفى أرمنت المركزى، على أن تمتد تلك الندوات للمستشفيات الأخرى بالمحافظة.


الصحة

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