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الخميس، 20 فبراير 2020 09:33 م
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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الخميس، 20 فبراير 2020 09:33 م
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب

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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا، مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 12.75٪.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 

أخبار الاقتصاد

لجنة السياسة النقدية

أسعار الفائدة

سعر الدولار

سعر الفايدة

اليوم السابع بلس

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