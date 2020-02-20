البترول: 170مليون دولار موازنة شركة قارون لتحقيق إنتاج 33 ألف برميل زيت خام يوميا

كتبت – مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حالياً لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد فضلاً عن مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، موضحاً أن الوزارة تنفذ حالياً برنامج عمل يركز علي تحسين انتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية لافتا الي التركيز علي تطبيق افضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الانتاج للبرميل بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة، مشيراً إلي أهمية احداث انطلاقة بمجال إنتاج الزيت الخام علي غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعى من نجاحات .

وجاء ذلك خلال ترأس الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/ 2020 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والسيد ديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى الامريكية ومدير عام الشركة بمصر ونواب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والإنتاج والسلامة وحماية البيئة.

وأكد طارق الملا أن منطقة الصحراء الغربية التي تعد في صدارة مناطق انتاج الزيت الخام ستشهد نشاطاً بترولياً موسعاً من خلال برنامج العمل الجاري لزيادة حفر الآبار الانتاجية وأعمال تنمية الحقول وأنشطة الاستكشاف لمكامن جديدة للزيت الخام والغاز باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف أعمال المسح السيزمي للوقوف علي الفرص والاحتمالات الواعدة الأمر الذي سيدعم فرص زيادة الاحتياطيات والانتاج من هذه المنطقة الحيوية، كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى الأنشطة البترولية بمناطق الإنتاج والاستكشاف والالتزام بسلوكيات عمل آمنة بما يضمن توافر السلامة في بيئة العمل .

وخلال الجمعية العامة لشركة قارون أوضح المهندس أشرف عبدالجواد رئيس الشركة أن موازنة العام المالى المقبل 2020/2021 البالغ استثماراتها 170 مليون دولار تستهدف انتاج 33 ألف برميل زيت خام يوميا والتي ترتكز علي تنفيذ خطة طموحة لاعمال الحفر بمنطقة شرق البحرية الممتدة -3 (بولت) تشمل حفر 5 آبار تنموية جديدة بالإضافة الى بئر استكشافية ، مشيراً إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى الانشطة والمراجعات المستمرة لوسائل الامان لضمان بيئة عمل آمنة.

وأضاف أنه جارى تنفيذ برنامج عمل في حقول قارون خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي لزيادة انتاج الزيت الخام ويشمل اعمال حفر 8 آبار جديدة بواقع 6 آبار تنموية وبئرين استكشافيين، استمراراً للنشاط الإنتاجي والاستكشافي والذى شهد حفر 7 آبار تنموية وبئراً استكشافية خلال النصف الأول من عام 2019 / 2020.

وأشار إلى جهود قارون فى ترشيد النفقات في اطار استراتيجية الوزارة لخفض مصروفات تكلفة الإنتاج والتي نجحت فى توفير 1.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من خلال تطبيق إجراءات الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات والبنية الأساسية بالحقول وتطوير قدرات البنية القائمة، وجارى حالياً تنفيذ خطة لترشيد الانفاق خلال النصف الثانى من العام بهدف تحقيق وفر مقداره 12.6 مليار دولار من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات والتسهيلات الإنتاجية والمرافق .