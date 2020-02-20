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الاقتصاد المصرى الأول فى الشرق الأوسط حتى 2022.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 20 فبراير 2020 06:19 م
الاقتصاد المصرى الأول فى الشرق الأوسط حتى 2022.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 12 سبباً وراء تحقيق مصر النمو الاقتصادى الشامل.. الاقتصاد المصرى الأول في الشرق الأوسط حتى 2022.

 

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ـ 12 سبباً وراء تحقيق مصر النمو الاقتصادى الشامل.. الاقتصاد المصرى الأول في الشرق الأوسط حتى 2022

 

ـ ارتفاع خسائر المستثمرين فى العملة الصعبة.. نهاية عصر "تكنيز الدولار" بسبب انخفاض الطلب

 

ـ الحشد الجماهيرى عنوان القمة المصرية بأبوظبى.. لعب الأهلى والزمالك السوبر.. وفازت مصر

 

ـ مجلس الأعمال المصرى البيلاروسى يبحث آفاق التعاون بين البلدين.. السيسى يصطحب الرئيس لوكاشينكو فى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية.. التبادل التجارى يسجل 130 مليون دولار خلال 11 شهرا من 2019.. وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم

 

ـ شهادات ورقية وإلكترونية عن طريق «الطروحات» بالأسواق.. قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية لجذب مستثمرين جدد

 

ـ «المقاومة الوطنية»: مستعدون لمواجهة العدوان التركى.. الجيش السورى يتصدى للهجوم التركى على إدلب

 

ـ هدَّاف الفراعنة التاريخى فى الأولمبياد.. مصطفى رياض: نفسى أسافر معاهم طوكيو

 

ـ مصر أهم شركاء البنك الدولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. نائب رئيس البنك: لدينا محفظة نقل وطاقة مهمة بالسوق المصرية.. ومستعدون لتقديم كل الدعم والمساندة

 

ـ أسرار أكبر قضية غسل أموال بالحسابات البريدية بمطروح.. «الداخلية»: قيمة الأموال 1.235 مليار جنيه..

والمتهمون متورطون بتمويل الاتجار بالعملة والمخدرات

 

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السيسي

الاقتصاد المصرى

نمو الاقتصاد المصرى

بيلاروسيا

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