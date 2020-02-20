الاقتصاد المصرى الأول فى الشرق الأوسط حتى 2022.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 12 سبباً وراء تحقيق مصر النمو الاقتصادى الشامل.. الاقتصاد المصرى الأول في الشرق الأوسط حتى 2022.

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والمتهمون متورطون بتمويل الاتجار بالعملة والمخدرات



