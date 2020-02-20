وكانت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية قد كشفت فوزغاني بفترة ولاية جديدة بعد حصوله على 50.6% من الأصوات، وحصول الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبدالله على 39.52 % من الأصوات، وفقا لبيانات مفوضية الانتخابات المستقلة، لكن منافسه الرئيسي رفض النتيجة وتعهد بتشكيل حكومة مما قد يشعل فتيل اضطراب جديد وسط آمال في التوصل إلى اتفاق سلام مع مقاتلى طالبان.