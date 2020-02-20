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الأمين العام للتعاون الإسلامى يستقبل المبعوثة الخاصة لمملكة السويد

الخميس، 20 فبراير 2020 02:49 م
الأمين العام للتعاون الإسلامى يستقبل المبعوثة الخاصة لمملكة السويد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

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استقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمقر المنظمة بجدة اليوم ، المبعوثة الخاصة الجديدة لمملكة السويد إلى المنظمة السفيرة الريكا ساندبيرج.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، تسلّم الأمين العام للمنظمة خطاب اعتماد المبعوثة الخاصة للسويد ، كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عدة مجالات، من أبرزها قضايا الحوار بين الأديان والحضارات، ومكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وتمكين المرأة والشباب، والتعليم.

وكانت أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، فى مقرها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاثنين القادم، محاضرة بعنوان "المجهودات والمبادرات لمكافحة التطرف الدينى والإرهاب فى إفريقيا: تجربة نيجيريا"، يقدمها سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة وممثلها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامى عيسى محمد الكالى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتى هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات الفكرية التى تقيمها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، وتتناول العديد من المجالات الحيوية التى تهم المنظمة ودولها الأعضاء.   


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منظمه التعاون

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