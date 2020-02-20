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الخميس، 20 فبراير 2020 11:24 م
خالد صلاح
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الأمن الروسى يلقى القبض على خلية متطرفة خططت لتنفيذ جرائم خطيرة فى تتارستان

الخميس، 20 فبراير 2020 11:00 م
الأمن الروسى يلقى القبض على خلية متطرفة خططت لتنفيذ جرائم خطيرة فى تتارستان عناصر من الشرطة الروسية
موسكو أ ش أ

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نجحت أجهزة الأمن الروسية، فى إلقاء القبض على خلية من المتطرفين من تنظيم "التكفير والهجرة" (المحظور فى روسيا) بمدينة (قازان) عاصمة جمهورية تتارستان.

وأكدت إدارة جهاز الأمن الفيدرالى فى جمهورية تتارستان أنها نفذت عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية "لوقف نشاط مجموعة جهادية كان يخطط أعضاؤها لتنفيذ جرائم خطيرة، بما فى ذلك البحث عن أموال للتوجه إلى سوريا والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد جهاز الأمن أنه تم جمع معلومات حول قيام المشتبه بهم بتشكيل خلايا محظورة لجماعة "التكفير والهجرة"، وكانت تتضمن مواطنين روس وأوكرانيين.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالى إلى أنه تم اعتقال زعيم المتطرفين واثنين من الأعضاء النشطين وتم تفتيش 4 منازل وعثر على كتب ذات محتوى متطرف و5 أسلحة باردة وصادم كهربائى ومعدات إلكترونية.

 


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تتارستان

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