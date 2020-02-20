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الأرصاد: أمطار خفيفة بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الخميس، 20 فبراير 2020 12:48 م
الأرصاد: أمطار خفيفة بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 درجات حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للأتربه أحيانا، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربه أحيانا، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح تنشط وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة   والرياح نشطة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة نشطة أحيانا، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجات.

ويشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل والرياح تنشط على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة  والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مايل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.


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