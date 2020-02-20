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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 20 فبراير 2020 06:51 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، وزارة الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.

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"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد

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مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

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المشدد 15 سنة لـ14 متهما فى أحداث شغب السفارة الأمريكية

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سعر الدولار يواصل انخفاضه بمقدار 4 قروش.. ويسجل 15.50 جنيه للشراء

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الداخلية تعلن بدء تلقى طلبات التقدم لحج القرعة 22 فبراير وحتى 8 مارس

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيه واحد بسبب ارتفاع الذهب العالمى

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دار الإفتاء: لا يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها.. فيديو

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الأرصاد: أمطار خفيفة بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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طارق العشرى مديرا فنيا للمصرى البورسعيدى خلفا لإيهاب جلال

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ركلات الترجيح أبرز ملامح المران الختامى للإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز

 


مصر للطيران

الصين

الدولار

اسعار الذهب

دار الإفتاء

الأرصاد

طارق العشرى

بيراميدز

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