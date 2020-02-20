اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، وزارة الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.





"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد





مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير





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سعر الدولار يواصل انخفاضه بمقدار 4 قروش.. ويسجل 15.50 جنيه للشراء





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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيه واحد بسبب ارتفاع الذهب العالمى





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طارق العشرى مديرا فنيا للمصرى البورسعيدى خلفا لإيهاب جلال





ركلات الترجيح أبرز ملامح المران الختامى للإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز