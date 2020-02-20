اعرف توقعات الشراقوة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.. صور

الشرقية – فريق المحافظات

تباينت آراء الجمهور الشرقاوى فى مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها اليوم باستاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبى الإماراتية فى السابعة مساء اليوم الخميس.

وقال السيد إبراهيم عبد العال زهران من جزية النص مركز فاقوس، إنه يتوقع فوز نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف الأهلى، مضيفا أن اللاعب أشرف بن شرقى سيحرز الهدف الأول، ويحرز الهدف الثانى اللاعب مصطفى محمد، بينما يحرز اللاعب أجاييه الهدف الوحيد للأهلى.

وقال المهندس محمد زهران من مركز الحسينية، إنه يتوقع فوز النادى الأهلى بهدفين نظيفين قابلين للزيادة، متوقعا أن اللاعب كهربا وأجاييه هما من سيحرزان الهدفين .

وأكد محمد صلاح عبد الرازق من مركز أبو كبير، أن الأهلى سوف يفوز بالمباراة بهدف نظيف يحرزه اللاعب أجاييه.

وقال شعبان زهران من مركز فاقوس إنه متوقع فوز النادى الأهلى بالبطولة بهدفين مقابل هدف واحد للزمالك، وأن يحرز الأهداف كهربا وأجاييه ويحرز هدف الزمالك اللاعب أشرف بن شرقى.

وتوقع باهى إبراهيم، فوز نادى الزمالك بهدفين، وأن يحرز الهدفين اللاعب محمود علاء وأشرف بن شرقى ، ويحرز اللاعب عمرو السولية هدف النادى الأهلى.

وأشار علاء سليمان إلى أنه يتوقع فوز نادى الزمالك بهدف نظيف يحرزه أشرف بن شرقى.

وقال عدلان محمد عبد الواحد من السلطان غريب مركز أبو كبير إنه متوقع فوز نادى الزمالك بهدفين نظيفين.



السيد عبد العال



باهي إبراهيم



شعبان زهران