استجابة لـ"سيبها علينا".. رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية (صور)

الشرقية- فتحية الديب

رفعت وحدة التدخل السريع التابعة لديوان عام محافظة الشرقية، اليوم، أطنان من القمامة المتراكمة بالقرب من مقلب القمامة بديرب نجم بعد تضرر عدد من أهالي قرية السحايرة من الرائحة الكريهة المنبعثة من تجمعات القمامة.

ويأتي ذلك استجابة لمبادرة سيبها علينا من" اليوم السابع" حيث تم التواصل مع الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، وإبلاغها بشكوي عدد من أهالي قرية السحايرة التابعة لمركز ديرب نجم، لتضررهم من القمامة المتبعثرة بجوار المقلب، وخاصة في فصل الشتاء وانتشار الرائحة الكريهة فضلا عن الأدخنة نتيجة إشعال النيران في بعض القمامة، وعلي الفور فور إخطارها بالشكوي، تم توجيه وحدة التدخل السريع إلي الموقع وتم رفع أطنان من القمامة.

وقال عدد من أهالي قرية السحايرة التابعة لمركز ديرب نجم، إن القرية تقع علي كيلو ونصف من المقلب، ويعاني الأهالي من الرائحة الكريهة والأدخنة وتجمع القمامة وعدم التخلص من القمامة فور وضعها في المقلب، لوجود قري زراعية قريبة من المقلب يعمل فيها عمال الزراعية ويعانون من رائحة القمامة والأدخنة نتيجة إشعال النيران في بعض المخلفات ليلا.

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم مباشرة على موقع "اليوم السابع"، والتواصل مع المسئولين في كافة القطاعات الخدمية لتوصيل شكواكم والعمل علي حلها ونشر رد المسئول علي الشكوي.



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية (



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية



رفع أطنان القمامة بجوار مقلب ديرب نجم بالشرقية