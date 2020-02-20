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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 20 فبراير 2020 10:47 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1861 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 15653 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5124 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 1243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1359 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 4.5 مليون سهم منخلال عمليتين، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات كريدى أجريكول-مصر، مجموعة عامر القابضة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 444.8 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 2.9 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5500 سهم.
 
فيما باعت مجموعة مرتبطة لشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 100 سهم.
 
فى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم السويدى إليكتريك، لحين قيام الشركة بإرسال قرارات مجلس الإدارة.
 
فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات وهى المصرية للمنتجعات السياحية، دايس للملابس الجاهزة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

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