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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات

الخميس، 20 فبراير 2020 10:38 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.83 نقطة ليصل إلى مستوى 2729.88 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والاتصالات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.6 مليون سهم محققة ما قيمته 77.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 863 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 12 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفع 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.83%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 2.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.63%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.55%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.1 مليون ورقة بقيمة 33.4 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك الإمارات للاستثمار، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

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